Prosegue l’avvicinamento al gran derby d’Italia Juventus-Inter, la partita che questa sera definirà la vetta della classifica in Serie A. Secondo Ordine c’è un passaggio decisivo per il campionato soltanto con un risultato.

GLI SCENARI DI CLASSIFICA – Il derby d’Italia mette di fronte seconda e prima della classifica di Serie A. Per Franco Ordine, intervenuto in collegamento nella mattinata di Radio Sportiva, c’è ancora tanto da giocare: «Secondo me sarebbe un passaggio decisivo solo e soltanto se l’Inter dovesse vincere. Questo perché distanzierebbe di molto la Juventus. Non voglio invece dare per spacciato il Napoli, a differenza del Milan».

Inter-News – Ultime notizie e calciomercato Inter – Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Ordine: «Juventus-Inter, passaggio decisivo solo in un caso»)

© Inter-News.it 2014-2023 – Tutti i diritti riservati