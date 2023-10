Moggi: «L’Inter ora è strutturata, ma la Juventus ha portato altro…»

Moggi è tornato a parlare della Juventus, ma con l’occasione ha fatto riferimento anche all’Inter del presente: ecco le sue parole sulle differenze tra la società bianconera e le altre.

OPINIONE − Luciano Moggi, su WOLF canale YouTube di Fedez, ha parlato (anche) dell’Inter in riferimento alla Juventus. Le sue parole nell’episodio “Luciano Moggi: Tutte le verità sul mondo del calcio”: «La Juventus è odiata da tutti perché in Italia si è propensi a uccidere chi si eleva un po’ al di sopra degli altri. Per quanto riguarda il campo. Ma anche l’azienda si erge al di sopra di quanto si possa trovare in generale ad oggi nel calcio. Adesso sì ci può essere l’Inter che è strutturata in una maniera professionale. Ma la Juve ha sempre portato un cliché diverso di modi di fare, giocatori, di tutto quello che attiene a una società che si chiama anche azienda. Il fatto di aver vinto molto e di essere strutturata meglio degli altri ha portato l’odio. Perché in Italia chi emerge è odiato. È un fatto generale».

