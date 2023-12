Lautaro Martinez ieri a parte con un altro! Cresce un’ipotesi − CdS

Lautaro Martinez corre per rientrare subito. L’Inter ha bisogno dei gol del suo capitano, che ieri si è allenato a parte insieme ad un altro illustre infortunato.

ULTIME − L’assenza di Lautaro Martinez non è un dettaglio in casa Inter. Contro Lecce e Genoa, i nerazzurri hanno raccolto quattro punti. Due prestazioni diverse, che hanno evidenziato la crescita di Marko Arnautovic e la leggera flessione di Marcus Thuram. L’Inter riprenderà i lavori martedì, in vista del primo impegno del 2024 contro il Verona sabato 6 gennaio all’ora di pranzo. Simone Inzaghi spera già di avere buone notizie sia per il capitano che per Federico Dimarco. Quanto al Toro, solo più avanti si capirà se potrà ambire anche al posto da titolare, e non solo alla convocazione.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia

