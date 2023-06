Giornata particolare per i fratelli Esposito, tutti e tre impegnati per tre obiettivi diversi, ma tutti importantissimi. Il primo, Sebastiano (di proprietà dell’Inter), scenderà titolare in Bari-Cagliari playoff Serie B.

PER LA PROMOZIONE – Bari e Cagliari si preparano a scendere in campo per la sfida decisiva di ritorno per la finale playoff di Serie B 2022-2023. In campo alle 20:30 per giocarsi la promozione in Serie A. Una giornata particolare per la famiglia Esposito, con i tre ragazzi in campo oggi e in tre partite diverse: la prima vedrà Sebastiano (in prestito dall’Inter) titolare contro il Cagliari di Claudio Ranieri. Poi in campo Salvatore Esposito, anche lui con un passato all’Inter e oggi allo Spezia, per giocarsi la permanenza in Serie A contro il Verona alle 20:45. In conclusione, e non per importanza, la finale del Mondiale Under-20 tra Italia e Uruguay, con il giovane Francesco Pio Esposito (il più piccolo dei tre) probabilmente titolare. Di seguito le formazioni ufficiali di Bari e Cagliari.

Bari (4-3-3): Caprile, Dorval, Di Cesare (c), Vicari, Mazzotta, Maita, Maiello, Benedetti, Esposito, Cheddira, Morachioli.

A disposizione: Frattali, Matino, Antenucci, Benali, Botta, Zuzek, Pucino, Ceter, Ricci, Bellomo, Molina, Folorunsho

Allenatore M. Mignani

Cagliari (4-3-3): Radunovic, Dossena. Lapadula, Deiola (c), Lella, Zappa, Makoumbou, Obert, Azzi, Luvumbo, Di Pardo.

A disposizione: Aresti, Ciocci, Goldaniga, Mancosu, Rog, Viola, Altare, Millico, Prelec, Barreca, Pavoletti, Kourfalidis

Allenatore C. Ranieri

Inter-News – Ultime notizie e calciomercato Inter – Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Esposito-day, il primo subito titolare! In palio la promozione in Serie A)

© Inter-News.it 2014-2023 – Tutti i diritti riservati