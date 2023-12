Chiellini: «Bastoni? Più che a me assomiglia a Bonucci. Inter favorita»

Chiellini sarà impegnato con il suo Los Angeles FC nella finale di MLS sabato alle 22 ora italiana contro il Columbus Crew. L’ex difensore della Juventus, in una lunga intervista per The Athletic, valuta Bastoni dell’Inter come uno dei suoi eredi anche se lo ritiene più simile a Bonucci.

IL PARAGONE – Giorgio Chiellini ritiene che un giocatore dell’Inter, il rientrante Alessandro Bastoni, sia uno dei suoi eredi: «È molto diverso da me, ma ha un grande potenziale. Tecnicamente potrei paragonarlo a Leonardo Bonucci: un po’ diverso anche lui, ma quel tipo di giocatore di grande qualità. È migliorato molto da quando lo ha allenato Antonio Conte sulla difesa, poi ha solo ventiquattro anni. Potrebbe essere un difensore da top-5 o top-10, questo è fondamentale per l’Italia perché abbiamo sempre avuto una spina dorsale in nazionale. Dove mi vedo io? Non voglio dire bugie: alla Juventus. Ma non so ancora in che ruolo».

IL DUELLO – Sulla Serie A Chiellini vede un derby d’Italia: «La Juventus è più continua in campionato quest’anno, era il suo punto di debolezza nello scorso. Vedremo se a marzo sarà ancora capace di restare vicina all’Inter. Magari, se l’Inter dovesse andare avanti in Champions League, la Juventus potrebbe raggiungerla. Ma sarà dura, per questo ritengo che ora sia la favorita e che le altre siano più distanti».

Fonte: theathletic.com – Elias Burke

