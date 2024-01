Calamai: «Inter senza Lautaro Martinez vale meno. Inzaghi inventi»

Luca Calamai si è riferito all’Inter e alla mancanza di Lautaro Martinez. A detta sua, nerazzurri meno forti senza il Toro in campo.

DIFETTO – Luca Calamai su Tmw ha detto la sua sui nerazzurri: «L’Inter è di gran lunga la squadra più forte. Lo sanno tutti. Tifosi nerazzurri compresi. Il pareggio contro il Genoa è un piccolo campanello d’allarme. Conferma che l’Inter senza Lautaro Martinez vale meno. Ci sono colleghi che invocano un piano B per fronteggiare le assenze del campione argentino. Ma non esiste un’alternativa tecnica a Lautaro. Simone Inzaghi deve immaginare un’idea tattica diversa. Un calcio più aggressivo, con una linea più alta per far fruttare al meglio la potenza micidiale del centrocampo nerazzurro. Sono curioso di vedere cosa saprà inventare Inzaghi che sa di non poter non vincere questo scudetto».

