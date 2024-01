Paolo Bargiggia ha parlato della lotta scudetto tra Inter e Juventus. Le due squadre sono divise da due punti in classifica.

LOTTA – Paolo Bargiggia su Tv Play in merito alla lotta scudetto: «Lo scudetto? È tanto nelle mani dell’Inter ma non tutto. La Juve è una squadra in salute. Mi aspettavo una partita più brutta contro la Roma. Il risultato è comunque giusto, la Juventus ha trovato subito il gol nel secondo tempo e poi non ha concesso nulla».

Inter-News – Ultime notizie e calciomercato Inter – Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Bargiggia: «Scudetto nelle mani dell’Inter, ma Juventus in salute»)

© Inter-News.it 2014-2023 – Tutti i diritti riservati