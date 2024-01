Auriemma: «Bisseck su Strootman? Quest’anno sempre l’Inter»

Raffaele Auriemma fa allusioni poco simpatiche sull’Inter e sul presunto errore di Doveri per l’intervento di Yann Bisseck durante la partita con il Genoa. Il suo intervento su Pressing.

ERRORI – Raffaele Auriemma non è proprio il massimo della simpatia quando si parla della squadra capolista: «Quando vedo certe scene che riguardano l’Inter, ma sarà un caso quest’anno non voluto. Il Var che non interviene mi riporta alla memoria il Rigoletto di Verdi. L’episodio di Bisseck è talmente eclatante che il Var doveva intervenire sicuramente. Perché non lo chiama l’arbitro? Quello che si vede a distanza di pochi giorni è incredibile».

