Alguacil, in conferenza stampa alla vigilia dell’ultima sfida dei gironi di UEFA Champions League contro l’Inter, in compagnia di Alvaro Odriozola ha parlato della forza dei nerazzurri e dell’importanza della sfida di domani.

SQUADRA FORTISSIMA – Imanol Alguacil ha parlato così della sfida tra Inter e Real Sociedad: «Domani non faremo calcoli, altrimenti perderemo. Vogliamo solo competere e vincere la partita. Per alcuni la Real Sociedad può sembrare una piccola squadra, ma non per me. Questa squadra lotterà sempre per vincere, non per pareggiare. C’è anche pressione, perché vogliamo vincere. Lo stesso vale per loro, perché sono una squadra da Champions League e l’anno scorso sono arrivati in finale, però noi siamo qui con merito. Se guardiamo ai singoli, non scendiamo neanche in campo. L’Inter è una squadra di altissimo livello, con un allenatore top, ma all’andata abbiamo dimostrato di essere l’unica squadra che li ha fatti soffrire in questa stagione, vediamo se saremo capaci di ripeterci ancora».

ASSENZE – Alguacil ha parlato così degli infortunati, sottolineando le differenze rispetto la sfida di andata: «Zubeldia oggi non si allenerà, lo valuteremo domani, quando farà un’altra prova. Mi aspetto una partita diversa da quella giocata all’Anoeta, al di là delle assenze. Inoltre giochiamo in casa loro».

Inter-News – Ultime notizie e calciomercato Inter – Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Alguacil ci crede: «Real Sociedad unica squadra a mettere in difficoltà l’Inter!»)

© Inter-News.it 2014-2023 – Tutti i diritti riservati