Si fa sempre più probabile il ritorno di Romelu Lukaku all’Inter. Secondo quanto riportato il Mirror, la nuova proprietà del Chelsea esplorerà le varie ipotesi, con l’obiettivo di trovare una soluzione al futuro dell’attaccante belga, acquistato lo scorso anno per 115 milioni di euro. I Blues non vorrebbero perdere definitivamente il calciatore, convinti che si possa presto rilanciare, ma non è esclusa una cessione in prestito, scenario che agevolerebbe l’Inter:

“Il Chelsea ha pagato una fortuna per riportare Lukaku dall’Inter e tutti si aspettavano che fosse un affare paradisiaco. Invece è finito per un inferno con entrambe le parti scontente di come è andata a finire – e il futuro di Lukaku rimane incerto. Il Chelsea non vorrà perdere il giocatore, quindi è improbabile che venga venduto, ma trovare un modo per ottenere il meglio dal proprio patrimonio sarà in cima all’agenda dei nuovi proprietari”.