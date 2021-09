Quello tra Fiorentina e Inter di questa rappresenterà senz’altro il big match della 5ª giornata di Serie A, visto il solo punto in classifica che separa i viola (a quota 9) e i nerazzurri (a 10). Tra i protagonisti ci sarà sicuramente uno dei punti fermi della squadra di Simone Inzaghi, quel Milan Skriniar già a quota 2 reti e tra i papabili per ereditare la fascia di capitano al momento sul braccio di Samir Handanovic.

Stasera guiderà ancora la difesa dell’Inter, ma nell’ultima parte della prima stagione con Antonio Conte in panchina Skriniar aveva addirittura perso il posto da titolare in favore di Diego Godin. Al “Franchi” lo sloveno dovrà vedersela in primis con lo spauracchio Dusan Vlahovic, ma anche con un’attaccante atipico come Riccardo Saponara e con Nicolas Gonzalez, pronto a subentrare dalla panchina.

Per Skriniar, però, anche il duello a distanza con Nikola Milenkovic che, a tratti, sembrava il prescelto per sostituirlo proprio all’Inter. Entrambi, inoltre, sono a scadenza di contratto a giugno 2023 e sognano un futuro nerazzurro: con la fascia da capitano Skriniar, con una nuova maglia (magari dell’Inter) Milenkovic.