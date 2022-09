Chiuso il mercato, testa ora al derby in programma domani. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, Bastoni ieri si è allenato in maniera blanda per via di un attacco influenzale e qualche linea di febbre. “In serata ha chiesto e ottenuto di poter passare la notte ad Appiano, per non rischiare di contagiare la bimba piccola a casa – si legge -.

Salgono così a due i ballottaggi in ottica Milan, con Dimarco che al momento è leggermente avanti a Bastoni, che spera comunque di poter giocare”. L’altro dubbio riguarda ovviamente l’attacco: Dzeko e Correa si giocano un posto accanto a Lautaro.

PROBABILE INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Darmian; Dzeko, Lautaro.