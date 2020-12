Antonio Conte vuole testare fino all’ultimo le condizioni di Nicolò Barella. Il centrocampista sta molto meglio e non si esclude un provino proprio sul terreno di San Siro prima della riunione tecnica nella quale poi l’allenatore nerazzurro deciderà l’undici di partenza contro lo Shakhtar Donetsk. Secondo SkySport, Barella potrebbe testare la tenuta della caviglia eventualmente per partire dall’inizio o comunque per andare in panchina.

Come già preannunciato, non c’è alcuna lesione all’articolazione. Pronto Christian Eriksen nel caso si decida di non rischiare l’ex cagliaritano.