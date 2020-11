Lionel Messi sarà out per la partita di Champions League tra il Barcellona e la Dinamo Kiev. Per l’argentino dovrebbe trattarsi di semplice gestione, ma di certo un forfait in una partita di Champions League a qualificazione non ancora ufficiale fa discutere. Per la Joya non ha praticamente mai saltato un match europeo senza un’indisponibilità ben definita, ad eccezione dell’Inter nel 2019 ma con i blaugrana già agli ottavi. La situazione resta abbastanza nebulosa soprattutto per quanto riguarda il futuro.

Qualche giorno fa lo sfogo, anche con l’uscita di Bartomeu Leo Messi non ha più lo stesso rapporto nei confronti dell’ambiente Barcellona e con il tecnico. Per questo, come riportato da ‘El Chiringuito’, la ‘Pulga’ non esclude un addio al Camp Nou nel calciomercato di gennaio. Uno scossone che poteva verificarsi in estate, ma che potrebbe invece essere stato solo rimandato. Il Manchester City sembra la squadra più accreditata per accogliere Messi, con Guardiola che non ha mai mollato l’idea. Poi la suggestione PSG e la reunion con Neymar e infine l’Inter di Suning, che però al momento resta staccata e legata a un sogno.