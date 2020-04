Massimo Moratti non esclude Messi all’Inter. Ecco le parole dell’ex presidente ai microfoni di Radio Anch’io Sport.

«Credo non sia per nulla un sogno proibito. Forse non lo era nemmeno prima di questa disgrazia. Messi è a fine contratto e certamente sarebbe uno sforzo da parte della società per portarlo a casa. Questa situazione non so se cambi in positivo o negativo questo obiettivo. Credo che a fine anno vedremo cose abbastanza strane».