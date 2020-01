Media inglesi: Lo United rivuole Sanchez

Il Daily Star pubblica oggi un’importante esclusiva riguardante la situazione di Alexis Sanchez. Secondo quantro riportato, infatti, il Manchester United ha deciso “di dare al giocatore un’altra possibilità di mettersi alla prova a Old Trafford” dopo la fine del prestito secco all’Inter, il prossimo giugno.

“Ed Woodward – si legge ancora – ha detto a Sanchez e ai suoi agenti che non gli sarà permesso di restare in via definitiva all’Inter o di andare in un altro club. Al contrario, l’ala parteciperà al tour pre-campionato dello United con l’obiettivo di reintegrarsi nella squadra di Ole Gunnar Solskjaer”. Il Daily Star racconta di un Sanchez “impopolare nella squadra”, ma Solskjaer “crede possa ancora avere successo allo United ed è disposto a dargli un’altra possibilità”.

Fin qui l’idea del club, poi c’è quella di Sanchez, “riluttante a tornare nello United” e che “vuole rimanere in Serie A, ma lo United sa che potrebbe essere difficile trovare un acquirente permanente per Sanchez e vuole correre il rischio di vedere se riuscirà a sfondare a Old Trafford una volta per tutte”.