Mentre in Europa sono ore caldissime per la prossima chiusura del calciomercato invernale, dalla Germania arriva una notizia che potrebbe già sconvolgere il prossimo mercato estivo: stando a quanto riporta l’autorevole quotidiano Bild, infatti, Kylian Mbappé e il Real Madrid avrebbero raggiunto l’accordo definitivo e da giugno l’attaccante del PSG vestirà la camiseta blanca. Operazione a parametro zero per gli spagnoli, che garantiranno alla stella francese uno stipendio annuale da 50 milioni di euro.

Uno ingaggio incredibile che riporterebbe il Real all’epoca dei Galacticos e una notizia che confermerebbe la volontà degli spagnoli di puntare tutto su Mbappé, che a Madrid non si sentirà il terzo uomo sulla locandina, come accade al PSG con Messi e Neymar, ma sarà l’asse portante di un progetto ambizioso. La scorsa estate gli spagnoli avevano offerto 170 milioni che il PSG aveva rifiutato, la prossima estate Mbappé arriverebbe a Parigi a costo zero (da domani sarà libero di firmare con un altro club).

Con l’arrivo del francese al Real, da definire la situazione di Vinicius Junior, stesso ruolo del transalpino e certamente contrario all’idea di sedersi in panchina. Alle giuste cifre potrebbe essere una grande occasione anche per le italiane.