Materazzi vs Juventus: “14 maggio 2000, come pioveva”

Venti anni fa la Lazio vinceva il suo secondo tricolore della storia ai danni della Juventus, fermata a Perugia. I bianconeri, però, non hanno mai accettato la scelta di proseguire quel match, interrotto per un violento acquazzone che portò l’arbitro Collina a sospendere la sfida.

Marco Materazzi, per ricordare quell’episodio, ha postato una storia Instagram sul suo profilo ufficiale: l’azione riguarda il numero 23, quel giorno in campo per il Perugia, e Juan Esnáider. La canzone scelta? Come pioveva, ovviamente.