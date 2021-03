Una rivalità senza fine che, quando si esprime sul filo dell’ironia, non può che far sorridere. Marco Materazzi, su Instagram, non ha perso occasione per rispondere a Pavel Nedved che, nell’intervista rilasciata a Dazn, aveva dichiarato: “Mio figlio era alle medie e ora guida la macchina ed è all’università e lo scudetto è ancora nostro”. Questa la risposta dell’ex difensore dell’Inter: “Pavel… gli auguriamo tutti di poter vedere vincere anche la Champions prima che finisca gli studi, se la merita. I miei figli hanno visto vincere la Champions e il mondiale che facevano l’asilo e le elementari!!!”.

Un post che ricorda i normali sfottò che si possono ascoltare in un bar (perlomeno quando erano aperti) e che non ha nulla a che vedere con i veleni che spesso accompagnano le dispute verbali tra juventini e interisti. Nedved e Materazzi hanno attraversato tutti i momenti chiave del dualismo che ha caratterizzato gli ultimi 20 anni del pallone italiano: dal 5 maggio a Calciopoli, passando per il Triplete nerazzurro e il recente dominio in campionato, almeno fino alla scorsa stagione, della Juventus. Quando la rivalità si esprime nel modo giusto, comunque, non può che far sorridere.