Walker ci sarà, ma balla altro dubbio in Manchester City-Inter − Sky

Guardiola ha recuperato pienamente Kyle Walker per Manchester City-Inter. Ma resta ancora un dubbio da risolvere per il tecnico spagnolo in difesa

LE ULTIME − Se in casa Inter i giochi sembrerebbero ormai decisivi (vedi articolo), Guardiola invece sta ragionando su un altro dubbio in difesa per il suo Manchester City. Walker ci sarà. Ma come riferisce Gianluigi Bagnulo, in collegamento da Istanbul per Sky Sport 24, c’è un ballottaggio ancora in corso: quello tra Nathan Aké e Manuel Akanji. Al momento è in vantaggio il difensore svizzero.

