Torino-Inter, ultima per Gagliardini: titolare prima dell’addio − GdS

La Gazzetta dello Sport sottolinea la possibilità che Simone Inzaghi sembra voler dare a Roberto Gagliardini prima dell’addio. Ultima da titolare, poi inizierà per lui una nuova avventura.

ADDIO − Roberto Gagliardini, come riferito dalla Gazzetta dello Sport, giocherà oggi l’ultima partita da titolare per l’Inter contro il Torino (vedi articolo). Nonostante quanto accaduto a Napoli, con l’espulsione nel primo tempo. Poi sarà addio. Il centrocampista partirà a parametro zero e per la prossima destinazione il quotidiano sportivo parla di due club nello specifico: la Lazio, specialmente in caso di addio di Milinkovic-Savic, e il Monza.