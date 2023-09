Lautaro Martinez: «Restiamo uniti come l’anno scorso, Thuram…»

Lautaro Martinez ha parlato in vista di Real Sociedad-Inter, esordio dei nerazzurri in Champions League. Il Toro si pronunciato anche su Thuram

NUOVA PAGINA − Lautaro Martinez presenta Real Sociedad-Inter: «Ho una sensazione importante, l’anno scorso alla fine abbiamo fatto un’ottima finale, ma questa è una pagina nuova. Un altro percorso, vogliamo arrivare fino in fondo, ci saranno delle difficoltà e dobbiamo restare uniti come gruppo, come fatto lo scorso anno. I tanti passi falsi ci hanno fatto imparare. Felici per il Derby, ma ora inizia un’altra competizione, abbiamo recuperato e siamo pronti. Thu-La? Sono contento, ho trovato una grande persona e un grande attaccante. Thuram è giovane, vuole imparare tanto e lo stiamo aiutando».

