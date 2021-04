Ritorno di fiamma dell’Inter per Alessandro Florenzi. Il terzino azzurro, attualmente al Paris Saint Germain in prestito dalla Roma, non è sicuro di restare sotto la Torre Eiffel nella prossima stagione e sta meditando sul suo futuro. Il club transalpino non si è ancora mosso per riscattate il suo cartellino: dovrebbe versare 9 milioni di euro ai giallorossi ma Leonardo ha per ora preso tempo.

L’Inter segue interessata la situazione, e secondo la Gazzetta dello Sport farà la sua offerta alla Roma in caso di mancato riscatto da parte del Psg. Conte conosce e apprezza il giocatore dai tempi della sua esperienza in Nazionale, e lo giudica un buon rinforzo d’esperienza per la fascia in vista della prossima stagione, quando il Biscione avrà bisogno di una rosa più forte e completa per puntare a fare un buon cammino in Champions League. Alcuni sondaggi sarebbero già stati avviati.

L’alternativa a Florenzi è sempre Emerson Palmieri, cercato anche dalla Juventus.