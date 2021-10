Un’Inter da scudetto, proiettata nel futuro. Con Suning al timone, con Marotta ancora a dirigere le operazioni. Intervistato dal Corriere dello Sport, l’amministratore delegato nerazzurro ha toccato tanti temi importanti, a cominciare dalla situazione societaria. Ecco le sue dichiarazioni:

Lei è a.d. dell’Inter, è preoccupato per la situazione finanziaria del club?

«La nostra condizione è alla pari degli altri club e stiamo pagando regolarmente gli stipendi, anche gli ultimi di settembre. La contrazione finanziaria è legata ai mancati introiti da Covid. Il nostro azionista in 5 anni ha messo 1 miliardo di euro, eticamente non è sostenibile».

La famiglia Zhang cerca finanziamenti o acquirenti per l’Inter? Quali progetti?

«Siamo usciti dal tunnel. C’è stabilità, la cassa dà tranquillità. Zhang ha passione. Il presidente ha ribadito più volte il proprio impegno a lungo termine nell’Inter».

L’Inter è da scudetto?

«Sì. Non dobbiamo dispensare illusioni, ma l’ambizione è parte integrante del club. Dopo 8 giornate è presto per i bilanci, ce la giochiamo con tutti. L’obiettivo resta qualificarsi per la Champions».

Dopo 8 giornate su cosa pensa di dover intervenire?

«Inzaghi sta lavorando bene, gli va dato il tempo di conoscere il fenomeno Inter. Magari alcuni gol erano evitabili, lì dobbiamo migliorare».

I rinnovi di Lautaro, Barella e Brozovic a che punto sono?

«Per Barella e Lautaro si va verso una gratificazione e un prolungamento del contratto: siamo vicini. Brozovic invece è in scadenza, servirà un po’ più tempo, ma ho fiducia».

La Champions è una maledizione. Si passa il girone?

«Ci sono club più esperti, ma la squadra si sta abituando a vincere e a giocare certe competizioni. Stiamo risalendo, prima non c’eravamo. L’obiettivo è passare il turno».

Il futuro di Marotta qual è?

«Aspettiamo che torni Zhang, credo si possa continuare assieme. Dopo l’esperienza Inter cercherò qualcos’altro fuori dai club. A me piace la politica dello sport, magari un ruolo istituzionale mi piacerebbe».