L’Inter è già al lavoro per capire come migliorare la rosa per la prossima stagione. Oltre al rinnovo dei big (ora è il momento di Brozovic), Marotta starebbe studiando come arrivare a tre parametri zero di lusso.

Il primo risponde ad Onana. In uscita dall’Ajax, pare destinato a prendere il posto di Handanovic tra i pali dell’Inter. L’accordo sarebbe già stato trovato. Attenzione anche al fronte Insigne. Il fantasista sembra lontano dal rinnovo con il Napoli e l’Inter, al momento, sarebbe la soluzione più probabile.

Ci sarebbe anche una terza pista che porta a Rudiger. L’ex difensore della Roma è in scadenza di contratto con il Chelsea e la società nerazzurra sarebbe alla finestra, pronta a farsi avanti (piacerebbe anche alla Juventus). Insomma, Marotta segue, con particolare attenzione, i parametri zero più interessanti.