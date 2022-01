Ieri sera Beppe Marotta è tornato a parlare di Paulo Dybala a margine di Inter-Empoli. Come sottolineato da Tuttosport, “questa volta è uscito allo scoperto. E per un dirigente esperto e navigato come Marotta, abituato a muoversi con discrezione sul mercato, potrebbe essere un segnale determinante. La partita con Dybala è aperta.

Se domenica Marotta aveva corretto l’obiettivo sostenendo che “un tentativo va fatto con tutti, ma in questo momento siamo soddisfatti, abbiamo quattro attaccanti molto forti e direi che siamo a posto”, dando l’impressione che sarebbe soltanto un osservatore vigile, ora ammette che, qualora Dybala e la Juve non trovassero un accordo sul rinnovo, l’Inter sarebbe pronta ad avanzare un’offerta perché la Joya rappresenta quel valore che permetterebbe al club nerazzurro di alzare il livello della rosa. La palla adesso passa ad Arrivabene, atteso al primo vero esame da quando ha assunto l’incarico di ad della Juve”, si legge.