La trattativa tra Suning e BcPartners per la cessione di quote azionarie dell’Inter (inizialmente si era parlato di una quota di minoranza, ore pare che si il colosso cinese della famiglia Zhang stia invece trattando la cessione della maggioranza) non trova più solo conferme negli ambienti finanziari ma anche nelle parole dei dirigenti stessi del club nerazzurro. Chiaro, infatti, il dg dell’Inter Beppe Marotta nelle sue dichiarazioni nell’immediata vigilia della sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina: “Cessione di quote da parte di Suning? La proprietà sta valutando le opportunità nell’interesse dell’Inter e nel rispetto del blasone storico del club, oltre che del presente e del futuro”.

“Il management da me rappresentato – ha continuato Marotta – sa di agire in un contesto molto solido e di contare su un’area tecnica molto compattata. Queste voci sono sopra la nostra testa e non ci devono condizionare”.