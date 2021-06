Potrebbe essere Emerson Palmieri il primo rinforzo per Simone Inzaghi, ufficializzato giovedì come nuovo allenatore nerazzurro per il dopo Conte. L’italo-brasiliano è un vecchio pallino della dirigenza di Viale della Liberazione e già l’anno scorso Antonio Conte lo avrebbe voluto a Milano.

Il Chelsea chiede 20 milioni di euro per lasciar partire il giocatore. Cifra ritenuta eccessiva da Marotta e Ausilio che, forte del contratto in scadenza nel 2022 di Emerson e del richiamo del ritorno in Serie A, punta nelle prossime settimana ad abbassare le pretese dei club campione d’Europa. Già ci sarebbero stati i primi contatti con il Chelsea ma servirà un po’ di pazienza: l’Inter deve operare in uscita per far respirare il bilancio, con Hakimi che rimane il primo indiziato a lasciare i nerazzurri.