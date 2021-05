Via le strisce nere e quelle blu a creare un effetto ‘pelle di serpente’. Ecco come dovrebbe essere la nuova maglia dell’Inter per la stagione 2021/22, che verrà lanciata a luglio, secondo le indiscrezioni del sito specializzato ‘FootyHeadlines’.

Il nero resterebbe soltanto sul collo e sui polsini delle maniche, mentre il logo del club e dello sponsor Nike sono invece color oro.

Sul retro della casacca il brand Lenovo.