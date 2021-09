Anche se il mercato estivo è giunto al termine, le dirigenze continuano il loro lavoro di ricerca per il conseguimento dei prossimi obiettivi in entrata e in uscita.

Ebbene le ultime voci riguardano l’Inter, e giungono dall’Inghilterra, e non sarebbe certo la prima volta in tempi recenti che le squadre della Premier cercherebbero di accaparrarsi gioielli nerazzurri.

“Sirene inglesi per due difensori dell’Inter. Secondo Mediaset, il Chelsea sarebbe sulle tracce dell’italiano Alessandro Bastoni e dello slovacco Milan Skriniar”.

Ebbene il Chelsea, che starebbe portando avanti la sua campagna di rafforzamento, vorrebbe sfruttare l’”amicizia” di Lukaku soprattutto per convincere Bastoni.

Ma la promessa italiana non è corteggiata solo all’estero, ma anche in Italia, dove la Juventus, su tutte, tenterà di portarlo alla corte di Allegri.