Lukaku: “Sì, mi voleva anche la Juve. Quando ho saputo dell’Inter ho esultato”

Romelu Lukaku è uno dei leader e dei trascinatori della nuova ​Inter di Antonio Conte. Il centravanti belga, costato 70 milioni e autore sin qui di 14 gol in campionato, ha parlato a Sky Sport News, raccontando la sua nuova avventura in Italia e non solo.

Le voci sulla Juve?

“Questa estate sapevo che sarei partito, ma sarei potuto andare sia a Torino che qui a Milano. Io volevo venire all’Inter, e quando il mio agente me lo ha detto ho esultato”.

Il duello con la Juve?

“Sappiamo di non poter commettere alcun errore da qui a fine stagione – le parole dell’attaccante dell’Inter -. Conte ha vinto, sa cosa si deve fare per vincere, poi vedremo alla fine come sarà andata. Siamo in corsa sia in Coppa Italia che in Europa League, cerchiamo di fare bene anche lì. Abbiamo una squadra forte, se saremo in salute potremo fare bene ovunque. Vedo tutti entusiasti attorno a noi. Però nello spogliatoio siamo molto concentrati. Ed è una buona cosa. Ricordo i primi allenamenti, non ero abituato a questi livelli di intensità. Si dice che la Premier League sia un campionato fisico, ma nessuno si allena così duramente come in Italia”.