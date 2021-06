“Sì, resto all’Inter. Ho già avuto contatti con l’uomo che diventerà il nuovo allenatore (Simone Inzaghi ndr). Forse non dovrei ancora dirlo… Ma è stata una conversazione molto positiva. C’è anche la sfida di rinvincere lo scudetto, all’Inter mi trovo bene”. Lo ha detto Romelu Lukaku, bomber nerazzurro, parlando in esclusiva alla tv belga Vtm, nel corso del programma ‘Devil Time’.

“Il livello che ho raggiunto come giocatore lo devo a Conte – dice Big Rom parlando del suo ex allenatore -. Lui ripete molto gli esercizi tattici, all’inizio era un lavoro perlopiù individuale con molti video da guardare per migliorare tatticamente. Le sue critiche sono sempre state costruttive, non mi ‘uccideva’ tanto per ‘uccidermi’ ma per rendermi migliore. Se fai questo ogni giorno, un giocatore focalizzato sul calcio come me non può che migliorare. Quando ho sentito che stava per andarsene è stato difficile perché abbiamo un gruppo affamato, ragazzi che lavorano per la squadra. E quel ciclo si era improvvisamente fermato”.