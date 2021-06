Dopo averlo lasciato andare all’Everton per 35 milioni di euro, adesso il Chelsea rivorrebbe Romelu Lukaku. Lo confermano in Inghilterra dopo le indiscrezioni circolate in Italia. E lui? Cosa vuole fare Big Rom? L’Inter considera il belga l’ultimo dei cedibili, con una valutazione di 120 milioni di euro. Tutti, ad Appiano, sono convinti che il numero 9 resterà in nerazzurro, perché questo è il suo desiderio, confermato già sia alla dirigenza che allo stesso Simone Inzaghi. “Ma c’è di più: sui social e sulla chat dello spogliatoio è tra i più attivi, parla da leader e non risparmia le battute. Anche all’amico Lautaro Martinez che conta di avere al suo fianco il prossimo anno – riferisce il Corsport -. Non è un pressing vero e proprio perché firmi il rinnovo del contratto con l’Inter, ma diciamo… un incentivo. Sotto questo profilo l’ex United è stato rassicurato dalla società: obiettivo di Zhang è quello di costruire anche nel 2021-22 una squadra competitiva con gli stessi due attaccanti titolari”.

Chiaramente, però, molto passerà dalla volontà dell’argentino e dal mercato. Per il momento, nessuna offerta seria è arrivata in sede per il Toro. Lukaku, invece, dal prossimo anno vedrà il suo stipendio schizzare a 8,5 milioni a stagione più bonus. “Tanti soldi, ma la cosa più importante è l’assicurazione che Rom ha dato di voler restare”, sottolinea il quotidiano romano.