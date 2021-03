Attenti a quei due. All’Olimpico Grande Torino, Lautaro e Lukaku sono riusciti nell’impresa di nascondere la scarsa verve offensiva dell’Inter, segnando per l’ottava partita in questo campionato un gol a testa: era già successo nel girone d’andata contro Fiorentina, Benevento, i granata di Giampaolo e Crotone; con Benevento, Lazio e Milan in quello di ritorno. Il contributo maggiore, nel 2-1 di ieri, è arrivato dall’argentino, anche se Big Rom è finito nel tabellino dei marcatori grazie alla solita, impeccabile esecuzione dal dischetto che lo ha portato a quota 19 centri in Serie A, dietro al solo Cristiano Ronaldo.

La LuLa ora è a quota 33 reti di coppia, nei cinque principali campionati europei ha fatto meglio solo quella del Bayern Monaco (41 per Lewandowski e Muller). Lo fa notare il Corriere dello Sport.