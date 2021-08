Preso atto del pressing a suon di milioni del Chelsea per Lukaku e le recenti aperture del giocatore e dell’Inter, dall’Inghilterra arrivano alcuni dettagli in più sui conti legati all’eventuale trasferimento del bomber belga ai Blues. Basandosi su un’offerta intorno ai 120-130 milioni per Big Rom, da un punto di vista economico la questione va affrontata su due piani e con diverse valutazioni.

Per quanto riguarda il bilancio, tra ammortamenti e guadagno netto, l’operazione Lukaku-Chelsea garantirebbe all’Inter un’ampia plusvalenza che dovrebbe aggirarsi intorno ai 90 milioni. Un colpo importantissimo per mettere a posto i conti.

Quanto invece ai soldi cash che l’Inter potrebbe ottenere dalla ricca cessione dell’attaccante, il discorso cambia. Stando al Sun, infatti, i nerazzurri devono ancora pagare 55 milioni di euro allo United per l’acquisto rateizzato del cartellino di Lukaku e dovranno versare ai Red Devils anche un ulteriore 5% del prezzo di cessione del belga a causa di una clausola su una futura rivendita inserita nell’accordo col club inglese. Cifre che ridurrebbero notevolmente il “tesoretto” a disposizione di Marotta per cercare un sostituto di Lukaku e mantenere la rosa competitiva.