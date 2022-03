I cinque gol alla Salernitana hanno restituito all’Inter la convinzione e soprattutto il morale dopo un periodo opaco più per i risultati che per le prestazioni. Il match di andata con il Liverpool ne è l’esempio lampante: grande partita, ma 0-2 finale. Stasera, nell’inferno di Anfield (imbattuto da un anno esatto), i campioni d’Italia vanno alla ricerca dell’impresa leggendaria: ribaltare il punteggio dell’andata e ottenere il pass per i quarti di Champions League. Missione che appare impossibile per diversi motivi, non ultimo il valore dell’avversario.

QUI LIVERPOOL – Il 2-0 di San Siro sembra mettere al riparto gli inglesi da brutte sorprese, ma Klopp ha già chiarito alla vigilia che l’intenzione non è quella di speculare sul risultato di Milano: i Reds scenderanno in campo senza snaturarsi. Rispetto all’ultima partita disputata (1-0 al West Ham), il tecnico tedesco recupera Firmino, Matip e Thiago Alcantara, ma di loro soltanto il difensore camerunese ha ampie chance di scendere in campo dall’inizio. Si vocifera anche di un possibile riposo di Mané: in tal caso, spazio a Luis Diaz.

QUI INTER – Inzaghi è ovviamente consapevole dell’arduo compito che spetta ai suoi, ma è chiaro che sarà fondamentale la prestazione, al di là del passaggio del turno. E allora appare assai improbabile vedere in campo un’Inter zeppa di riserve e con la testa già al Torino. Si va verso la conferma in blocco della difesa, con i ‘soliti noti’ a difesa di Handanovic. Sugli esterni, a destra conferma per Dumfries, mentre a sinistra si rivede Perisic, completamente recuperato. In mezzo, Vidal prenderà di nuovo il posto di Barella che sconta il secondo e ultimo turno di squalifica. Dopo aver ritrovato gol e giocate, dura tenere in panchina Lautaro e Dzeko. Ad ogni modo, Correa e soprattutto Sanchez scalpitano per una maglia: sono in rialzo le quotazioni del cileno. Idem Gosens, che potrebbe trovare minuti nel corso del match, lui che ai Reds ha già fatto male ai tempi dell’Atalanta.

PROBABILI FORMAZIONI

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Keita; Salah, Diogo Jota, Luis Diaz.

Panchina: Kelleher, Konaté, Gomez, Tsimikas, Thiago Alcantara, Milner, Elliott, Oxlade-Chamberlain, Mané, Minamino, Firmino, Origi.

Allenatore: Klopp.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sanchez, Lautaro.

Panchina: Radu, Cordaz, Ranocchia, D’Ambrosio, Dimarco, Darmian, Gosens, Gagliardini, Vecino, Correa, Dzeko, Caicedo.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: Barella (1).

Indisponibili: nessuno.

ARBITRO: Mateu Lahoz.

Assistenti: Del Palomar e Cebrian Devis.

Quarto uomo: De Burgos.

Var: Martinez Munuera (Cuadra Fernandez).