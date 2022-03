L’Inter avrà un’arma in più per provare l’impresa Champions a Liverpool: Ivan Perisic è pronto a riprendersi il posto da titolare sulla fascia mancina, occupato da Darmian contro la Salernitana. Il croato aveva accusato un risentimento muscolare nella rifinitura del match vinto 5-0 ma ieri si è allenato parzialmente in gruppo e il fatto che non siano stati programmati esami lascia pensare come il problema non sia serio e Inzaghi potrà schierarlo dall’inizio martedì.

Con Dumfries saldo a destra, sarà dunque Darmian a riaccomodarsi in panchina mentre Gosens, dopo il primo assist in maglia interista, si candida a subentrare a gara in corso. A 48 ore dal match, non ci sono grossi dubbi di formazione: per ribaltare lo 0-2 di San Siro, il tecnico nerazzurro schiererà la formazione titolare a parte l’assenza forzata di Barella, che sconterà la seconda giornata di squalifica conseguente all’espulsione contro il Real Madrid nei gironi.

“Vidal è stato il migliore nel match di andata” ha detto il centrocampista azzurro, rivelando come il cileno sia il favorito a sostituirlo anche ad Anfield. Visto che mancano ancora un paio di allenamenti alla partita, giusto lasciare una porticina aperta per l’impiego di Gagliardini. Davanti si rivedrà la coppia titolare Lautaro-Dzeko, a maggior ragione dopo l’exploit in campionato.