Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida che vedrà l’Inter impegnata, martedì sera, sul campo del Liverpool nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Per i nerazzurri, dopo il ko per 2-0 rimediato a San Siro, serve necessariamente un’impresa in quel di Anfield: Dzeko e compagni sono obbligati a vincere con tre goal di scarto per coltivare il sogno di entrare nelle prime otto del continente:

“All’andata abbiamo fatto una grandissima gara, ma il risultato è stato troppo penalizzante per quello che si è visto sul campo. Ora ci aspetta una gara difficilissima in casa di una delle squadre più forti d’Europa. Scenderemo in campo con grandissime motivazioni”.

Il piano gara da inscenare ad Anfield:

“Sarebbe importante trovare un goal nel primo tempo. Sappiamo che sarà una partita molto difficile ma abbiamo avuto tre giorni per prepararla e i ragazzi hanno risposto bene. Siamo consapevoli che affronteremo una squadra che, insieme al Bayern Monaco e al Manchester City, è la più forte d’Europa”.

Il percorso di crescita dell’Inter:

“Era da tanti anni che l’Inter non approdava agli ottavi di finale. Abbiamo fatto un buon girone, meritando ampiamente la qualificazione. Ai sorteggi non ci è andata benissimo, ma sapevamo che da secondi avremmo avuto un sorteggio complesso. Queste sfide, però, fanno parte di un percorso di crescita importante perché rappresentano tappe uniche nella carriera di un giocatore e di un allenatore”.

I nerazzurri sono reduci dal ritorno alla vittoria in campionato dopo il 5-0 alla Salernitana:

“La partita di venerdì l’abbiamo fatta diventare semplice noi. Siamo stati bravi, abbiamo dominato. Ci voleva questa vittoria a livello di testa, ora siamo pronti per il Liverpool”.

Stefano Pioli ha dichiarato che sarebbe corretto se tutte le squadre avessero lo stesso numero di partite: chiaro il riferimento a Bologna-Inter rinviata lo scorso 6 gennaio e ancora in attesa di essere programmata:

“Mi sarebbe piaciuto giocare il 6 gennaio ma non ci è stata data la possibilità. Ora c’è un ricorso e anche noi, come Pioli, stiamo aspettando che ci venga detto quando giocare”.

Le condizioni di Ivan Perisic:

“Stanno tutti bene e saranno tutti convocati, compreso Perisic. Gli unici assenti saranno ovviamente Barella e Kolarov”.