Dopo il pari per zero a zero contro l’Inter, i giocatori della Juventus hanno postato sui social le foto dell’esultanza negli spogliatoi dell’Allianz Stadium. L’immagine l’ha postata pure Cristiano Ronaldo sul suo profilo.

Impossibile non notare che sulla foto postata dal portoghese c’è il like di Mauro Icardi. A cui evidentemente piace la felicità della Juve e la conseguente eliminazione dell’Inter dalla Coppa.

Non è stato neanche l’unico like di ex nerazzurri arrivato sotto al post dell’attaccante juventino. Ci sono anche quelli di Joao Mario, di Medel ed Eder, che nell’ultimo mercato era stato anche accostato ad un ritorno a Milano.