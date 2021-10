Il PSG è reduce da un mercato estivo eccellente con il colpo Messi come acquisto top. Tuttavia, Leonardo sarebbe già al lavoro per capire come migliorare ulteriormente la rosa a disposizione di Pochettino.

Nello specifico, attenzione al nome di Barella. Il PSG ci starebbe pensando. Doppia strategia: proposta con soli cash (65 milioni di euro secondo donbalon.com) o inserimento di Wijnaldum (non contento del poco spazio al PSG) nella trattativa. L’Inter, per ora, è serena, forte di un contratto con Barella sino al giugno del 2024.