Lecce-Inter: la probabile formazione

Continuano i problemi a centrocampo per Conte, che non fa in tempo a gioire per il ritorno di qualcuno che deve fare a meno di qualcun altro. Stavolta fuori causa ci sono Gagliardini (botta al piede nella rifinitura di ieri) e Vecino (sul mercato). A casa anche D’Ambrosio e Asamoah infortunati, Politano che si sentiva ormai della Roma e l’ultimo arrivato Young. Dunque, scelte quasi obbligate in mezzo, con Barella e Sensi ai lati di Brozovic più Borja Valero come unico cambio in panchina. In difesa, il ballottaggio riguarda Bastoni e Godin. Candreva e Biraghi, dopo aver rifiatato in Coppa Italia, tornano al loro posto. Stesso discorso per Lautaro, che si riprende una maglia al fianco di Lukaku.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lukaku, Lautaro.

Panchina: Padelli, Berni, Ranocchia, Bastoni, Pirola, Dimarco, Lazaro, Borja Valero, Agoume, Sanchez, Esposito.

Allenatore: Conte.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Asamoah, D’Ambrosio, Gagliardini