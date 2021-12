Inzaghi spera di recuperare alcune pedine importanti in vista dell’importantissima sfida di campionato contro la Roma. Ancora ai box De Vrij, che prosegue il suo recupero dall’infortunio che si è procurato in nazionale, il tecnico potrà contare sul rientro di un big.

Si tratta di Alessandro Bastoni: fermato contro lo Spezia da una gastroenterite unita a febbre, lo staff medico conta di rimetterlo in piedi per la gara dell’Olimpico. Non saranno invece ancora a disposizione Ranocchia e Darmian, mentre Kolarov potrebbe recuperare per la panchina. Da valutare Vidal.