Daniele Doveri dirigerà l’attesissima finale della Supercoppa Italiana tra Inter e Juventus, match in programma mercoledì 12 gennaio nella suggestiva cornice dello stadio San Siro di Milano. A coadiuvare l’arbitro di Roma 1 saranno gli assistenti Daniele Bindoni di Venezia e Davide Imperiale di Genova, mentre il quarto ufficiale sarà Michael Fabbri di Ravenna. Al VAR Paolo Mazzoleni di Bergamo, AVAR Sergio Ranghetti di Chiari. Le due squadre si sono affrontate una sola volta nel corso della stagione 2021/22 di Serie A. Un pareggio emozionante e ricco di colpi di scena: dopo il vantaggio siglato da Edin Dzeko, a firmare il vantaggio fu Paulo Dybala su rigore.

A distanza di più di due mesi da quel 24 ottobre, nerazzurri e bianconeri si ripresentano sullo stesso terreno di gioco in circostanze non del tutto comuni: entrambe sono reduci da una vittoria nell’ultima giornata di campionato, ma la squadra di Simone Inzaghi è considerata la super favorita in virtù della serie di risultati inanellata finora: quindici vittorie, 49 punti all’attivo e primo posto, con una gara ancora da disputare. Ha fatto peggio la Juve di Massimiliano Allegri, attualmente quinta in classifica e bramosa di conquistare la qualificazione alla prossima Champions League.