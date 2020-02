Le condizioni di Samir Handanovic preoccupano

Samir Handanovic voleva recuperare per il derby ma l’ipotesi è stata cancellata quasi subito, visto lo stato del dito del portiere sloveno. Ma ora le condizioni del capitano nerazzurro preoccupano a tal punto che l’Inter sta valutando l’ipotesi di acquistare un nuovo numero uno sul mercato. La prestazione di Padelli contro il Milan è stata altrettanto preoccupante.

L’ipotesi era già stata valutata il giorno successivo allo stop di Samir. Ma una settimana dopo il discorso è tornato d’attualità perché alla Pinetina c’è la sensazione che il capitano non potrà rientrare in fretta, per intendersi domenica a Roma e magari neppure la partita di campionato successiva (e in mezzo ci sono anche Coppa Italia ed Europa League). Da qui la necessità di guardarsi intorno.