Non fosse stato infortunato, probabilmente Marcelo Brozovic avrebbe partecipato alla recente notte degli Oscar. La sua regia permette infatti ai nerazzurri di giocare con più equilibrio e qualità in mezzo al campo. Si può dire senza problemi che c’è un’Inter con il croato e una senza di lui; ed è per questo che Simone Inzaghi spera di recuperarlo per il big match contro la Juventus.

Sul rientro di Epic Brozo c’è ottimismo: il mediano tornerà infatti ad allenarsi a pieno regime tra oggi o domani e nel derby d’Italia ci sarà. Procede bene anche il recupero di Stefan de Vrij, anche se – secondo calciomercato.com – per averlo al 100% ci sarebbe bisogno di qualche giorno in più. Il difensore olandese potrebbe dunque essere convocato per la sfida dell’Allianz Stadium, ma partendo dalla panchina.