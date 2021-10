Dopo la pausa delle Nazionali, torna la Serie A con l’ottavo turno di campionato. Match di cartello per la nuova giornata, l’incontro tra Lazio e Inter. Dopo aver vinto alla guida dei biancocelesti, Simone Inzaghi torna all’Olimpico come mister dei nerazzurri.

Partenza altalentante per la Lazio di Sarri, che ha conquistato undici punti nelle prime sette gare di campionato. Nonostante addii importanti, l’Inter è riuscita a confermarsi tra le migliori della Serie A fin qui, con diciasette punti ottenuti e zero sconfitte.

Se l’Inter è la squadra Campione in carica in Serie A, nell’ultima annata la Lazio non è riuscita ad ottenere la qualificazione alla Champions League, primo obiettivo per Sarri. Aquila in buon periodo di forma, con il successo nel Derby e in Europa League contro la Lokomotiv Mosca.

La partita tra Lazio e Inter si giocherà sabato 16 ottobre alle ore 18. Il match si giocherà allo Stadio Olimpico di Roma, pieno per il 75% della capienza dopo l’ok del governo e del comitato tecnico scientifico.

Lazio-Inter verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Il match sarà quindi visibile su smart tv compatibili con l’apposita app, o in alternativa su qualunque tipologia di televisore collegandolo ad un TIMVISION BOX, ad una console PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) o dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Essendo trasmessa da DAZN , la sfida tra Lazio e Inter sarà ovviamente visibile in streaming mediante dispositivi come pc o notebook, o ancora smartphone e tablet. Nel primo caso sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale della piattaforma, mentre nel secondo si potrà utilizzare l’apposita app compatibile con sistemi Android e iOS.