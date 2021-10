La vittoria in rimonta in casa del Sassuolo permette all’Inter di riprendere a vincere e proseguire l’inseguimento a Napoli e Milan. Nerazzurri di Inzaghi che si trovano a quattro punti dagli azzurri e a due dai ‘cugini’ e alla ripresa avranno una sfida molto importante in chiave di alta classifica, contro la Lazio. Il tecnico, però, rischia di dover affrontare tre assenze piuttosto pesanti.

Si riproporrà infatti quanto accaduto a settembre, con i giocatori sudamericani impegnati in tre gare filate e che torneranno in Italia piuttosto tardi. Il rientro di Vecino, Correa e Lautaro Martinez è previsto per la serata del 15 ottobre, a poche ore dal match dell’Olimpico (sabato 16 ottobre alle ore 18). E’ possibile che a quel punto Inzaghi decida di fare come Allegri in Napoli-Juventus, esentando i sudamericani dalla sfida visto il rientro con tanto di jet lag decisamente troppo ravvicinato.