Con la doppietta rifilata al Cagliari, Lautaro Martinez è salito a quota 21 gol in campionato (25 stagionali) entrando in un ristretto club. E’ infatti il sesto nerazzurro Under 25 a segnare almeno 20 gol in un campionato di Serie A in tutta la storia.

Prima di lui ci sono riusciti giocatori di grandissimo livello come dopo Giuseppe Meazza, Stefano Nyers, Antonio Angelillo, Ronaldo (il Fenomeno) e Mauro Icardi, quest’ultimo a riuscire a centrare questo importante traguardo (stagione 2014/15, con 22 reti totali su 36 gare disputate). Un altro primato notevole per Lautaro Martinez, sicuramente alle prese con la sua miglior stagione in nerazzurro.