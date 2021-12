Lautaro Martinez, protagonista in campo con l’assist per Gagliardini e il gol del definitivo 2-0 ieri contro lo Spezia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del suo futuro dopo il rinnovo. “Ho parlato tanto con la mia famiglia perché siamo contenti qui e stiamo bene, Milano è una città che mi piace tanto, poi condivido i progetti della società, mi è piaciuto come mi hanno parlato e sono contento di essere rimasto qui con la mia famiglia”.

“Diventare padre mi ha fatto maturare tanto, in campo e fuori. Cerco sempre di migliorarmi come persona e come giocatore, mia moglie e la mia famiglia in Argentina mi stanno sempre vicino e mi danno una mano. Mi piace questo campionato perché si vede che le squadre stanno crescendo, come la competizione stessa. Per noi è importante essere sempre lì, dobbiamo difendere lo Scudetto che abbiamo conquistato l’anno scorso dopo tanti anni, per noi portarlo sul petto è importantissimo. Cerchiamo di fare sempre sul campo quello che ci chiede il mister, di essere protagonisti, di portare tanti giocatori in attacco e difendere tutti insieme, mettendo in pratica quello che facciamo in allenamento. Le altre squadre stanno bene, noi abbiamo lasciato dei punti indietro ma adesso stiamo recuperando, siamo in un momento importante”.