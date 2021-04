In casa Inter gli occhi e le orecchie sono puntati su Lautaro Martinez. Ad analizzare il suo presente e futuro in nerazzurro è intervenuto ai microfoni di Sky Sport il suo nuovo agente, lo spagnolo Camano: “In questo momento è concentrato sullo scudetto, ma poi parleremo con l’Inter per capire quello che succede, anche perché la situazione è complicata per la pandemia. Il rapporto con Conte e con la squadra è incredibile, sta avendo un grande rendimento. È il club che gli ha fatto fare il grande salto”. Camano ha speso poi raccontato in maniera sintetica ma efficace il rapporto tra il suo assistito e Romelu Lukaku: “Sono amici, hanno un rapporto eccellente. Sono una delle migliori coppie d’attacco del mondo”

Camano non è solo il procuratore di Lautaro Martinez: tra i suoi assistiti troviamo Borja Mayoral (in forza alla Roma), Francisco Montero (obiettivo del Napoli) e Achraf Hakimi, giocatore dell’Inter. Anche su quest’ultimo ha parlato riguardo la sua permanenza o meno nella squadra nerazzurra il prossimo anno. Questo è ciò che ha detto: “Il futuro di Hakimi passa per l’Inter. È qui da solo un anno, per di più è stato lui a scegliere l’Inter, perché molti club erano interessati a lui. Infatti, quando ha lasciato il Dortmund aveva grandi opportunità ma era convinto che Conte fosse l’allenatore ideale per lui, e a Milano si trova molto bene”.

